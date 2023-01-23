『イエナサンアルシデかごバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月07日 04時 51分に出品され05月07日 04時 51分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在812件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1回使用。なかなか出番がなく出品します。ZOZOTOWNで購入。イエナで22000円しました。ハゲもなく美品になります。

かごバッグ、サンアルシデバッグ、イエナ、アンティカ、ビンテージ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: イエナ

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バッグ タグ イエナサンアルシデかごバッグ