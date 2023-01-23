『【ジャーナルスタンダード レサージュ】スーパー140ウール リバーショートコート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月11日 22時 41分に出品され04月11日 22時 41分に終了予定です。即決価格は18,360円に設定されています。現在883件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 本日限定SALE❗️❗️❗️

¥38000→¥36000





【2024 AW】

JOURNAL STANDARD LESSAGE



高品質のスーパー140ウールを使用し、上品で手触りが非常に柔らかで羽織りやすいコート。

肩の落ちたデザインと少しゆったりとしたサイズ感がストレスなく着て頂ける一枚。

厚すぎない肉感が羽織りやすく、着用期間も長く愛用頂けます。

顔回りがすっきりみえるバランスのスタンド襟も出来、前を閉じてクラシカルに着こなすのもおすすめ。

さっと着やすいショート丈はトレンド感もあり着回し力のあるデザインに仕上がってます。





今年10月にオンラインにて購入。

カラー ブラウン

定価¥50600



※自宅で試着のみ、未使用です

着用しようと思ってタグは捨ててしまった為ありません。

他のコートを購入した為、出品致します。



※自宅保管になりますので、ご理解ある方のみお願いします。

※土日発送になります、ご了承ください。





- 色: ブラウン

- 素材: ウール

- スタイル: ダブルブレスト

- デザイン: オーバーサイズ

- ポケット: あり

- バックスタイル: シンプル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ジャーナルスタンダードレサージュ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【ジャーナルスタンダード レサージュ】スーパー140ウール

リバーショートコート