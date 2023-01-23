『khoki 24aw Vintage finished sweatshirt【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月16日 14時 16分に出品され04月16日 14時 16分に終了予定です。即決価格は16,770円に設定されています。現在475件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 KHOKI コッキ 24AW



Vintage finished sweatshirt

ビンテージ加工スウェット



カラー:orange

サイズ:3

定価:50600円(税込)



撮影で1時間程度着用してます！

コンディションかなりいいです！



値下げ交渉可能ですー！！



サイズ：3

着丈: 71cm

身幅: 64cm

ゆき丈: 92cm



Cotton 100%



1960年代前後のキャラクタースウェットをモチーフに表現された丸首スウェットです。

退廃的な植物の刺繍と「UGLINESS IS JUST A FAILURE OF SEEING,,,」 ( 醜いと感じた自身の間違い ) の文字がプリントで表現されています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: コッキ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ khoki

24aw

Vintage

finished

sweatshirt