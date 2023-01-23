『アンゴラ１００％ ショートコート Ｍ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 08時 53分に出品され03月26日 08時 53分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在231件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 見ていただきありがとうございます。

アンゴラとミンクの高級感ある、グレーがかったピンクのＡライン風のコートです。ミンクのポンポン付マフラー付きです。

スベスベフンワリ手触り良く、総裏地、丁寧な仕立てです。

披露宴出席の際に一度着用しただけでクリーニング後しまい込んでいました。

着る機会が無いので出品します。

79000円の半額で購入した物です。

年末年始お出かけに丁度良いコートかと思います。



消臭殺菌スプレー(口にしても安心なもの)しお送りします。

箱は再利用の物になります。

クリーニング、防虫抗菌除湿して保管していましたが新品ではない事、ご理解下ださい。



勝手ながら価格の交渉はご遠慮下さい。

品質についてのご質問は出来る限りお応えしたいと思います。



肩幅...47cm

身幅...53cm

袖丈...56cm

着丈...88cm

マフラー 47 ✕146cm

本人採寸の為誤差がある事があります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: カシミア

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ アンゴラ１００％ ショートコート Ｍ