『Marc Jacobs ショルダーバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 16時 22分に出品され03月12日 16時 22分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在186件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Marc Jacobs ショルダーバッグ



メインは黒で、上部、サイド、下部が赤色(上はワインレッド)



何回か使用しているため、中身に汚れがありますので、

購入時ご了承お願いします。



外は目立った傷や汚れはありません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: マークジェイコブス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Marc

Jacobs

ショルダーバッグ