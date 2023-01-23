『KAIKO グレー ナイロンブルゾン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月03日 04時 26分に出品され03月03日 04時 26分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在541件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズは2サイズです。



着丈64cm

肩幅47cm

身幅67cm

袖丈64cm



【ブランドの特徴】

KAIKOは、機能性とデザイン性を兼ね備えた高品質なアウターを提供しています。特にアウトドアシーンでの使用に適したアイテムが多く、耐久性に優れています。



【素材とデザイン】

このジャケットはナイロン素材で作られており、軽量でありながら耐水性があります。ダブルジップなので使い勝手がいいです。



【使用シーン】

カジュアルなスタイルで、アウトドアや日常使いに最適です。特に春や秋の季節に重宝するアイテムです。



- ブランド: KAIKO

- 色: グレー

- 素材: ナイロン

- デザイン: ジップアップ

- スタイル: カジュアル

- 特徴: フード付き

- 用途: アウトドア



ご覧いただきありがとうございます。



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ KAIKO

グレー

ナイロンブルゾン