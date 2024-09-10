『【高年式】2019年式 430L 日立 6ドア冷蔵庫 R-XG43J(XH)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 21時 53分に出品され03月14日 21時 53分に終了予定です。即決価格は43,700円に設定されています。現在782件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 岡山県【津山市】引取り限定商品

(たのメル便350サイズ 発送不可地域を除く全国一律18,500円で発送も可能です。その際は送料分を足した金額に変更しますので、入札前にご連絡ください)



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【高年式】2019年式 430L 日立 6ドア冷蔵庫 R-XG43J(XH)



◆製品情報

・プラチナ触媒により、野菜の栄養素とみずみずしさを守る「新鮮スリープ野菜室」を搭載



・独自の「真空チルドルーム」を搭載し、約0.8気圧の真空状態により、食品の酸化を抑え、鮮度と栄養素を守る



・運転時に冷却器に付着する霜を活用して冷やす独自の技術「フロストリサイクル冷却」を搭載



年式：2019年製

容量：430L

メーカー：日立

型式： R-XG43J(XH)

サイズ：650×643×1818mm (幅×奥行×高さ)

３方合計：311.1cm

質量：約94kg



◆管理No.

20240910T1590



◆その他(備考)

付属品は写真に掲載している物が全てです

出品商品は簡易清掃は行いますが、基本現状出品となります



◆ 配送エリアと送料ついて

購入商品は、別途料金にて自社配送も可能ですのでよろしくお願いいたします！



配送エリアは、岡山県近県まで対応

追加料金にて県外配送も対応可能です！

岡山 倉敷 津山 広島 福山 鳥取 香川 兵庫 姫路



配送基本料金

津山・美作市 15,000円(大型商品の為)

※オプション料金はプロフィールに記載しております！



その他岡山県内、県外は応相談



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HITACHI R-F440F(T) 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>冷蔵庫・冷凍庫 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ヒタチ