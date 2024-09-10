『【高年式】2019年式 430L 日立 6ドア冷蔵庫 R-XG43J(XH)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 21時 53分に出品され03月14日 21時 53分に終了予定です。即決価格は43,700円に設定されています。現在782件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>冷蔵庫・冷凍庫
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|ヒタチ
冷蔵庫&洗濯機1729❗️送料設置無料❗️新生活応援❗️
¥ 15268
♦️Hisense a2950 3ドア冷蔵庫 282L 2021年製 20♦️
¥ 24242
送料無料★SHARP 137L 冷蔵庫【SJ-D14C-W】
¥ 9750
送料設置無料 SHARP 大型冷蔵庫 350L 人気モデル
¥ 24570
ノンフロン前開き式ワンドア冷凍庫 60L ホワイト VS−RK60WH ベルソス
¥ 10920
日立 冷蔵庫 HITACHI R-X5700E(X) クリスタルミラー真空チルド
¥ 39000
SANYO 業務用製氷機 SIM-S38A ホシザキ サンヨー
¥ 30498
大和冷機 DRK 縦型冷蔵庫 411CD-EC 4面ドア 単相100V 業務用
¥ 31944
ダイワ 業務用製氷機 35kg
¥ 38250
送料設置無料 ヤマダセレクト 大型冷蔵庫 225L 人気モデル
¥ 17850
〜専用〜 HITACHI 冷蔵庫 2021年製 ホワイト
¥ 9750
M.O.L ポータブル冷蔵庫＆冷凍庫 30L MOL-FL301
¥ 11750
ワインセラー 18本 上下段別温度調節タイプ ペルチェ冷却方式
¥ 10124
222Z パナソニック冷蔵庫 洗濯機 山善 電子レンジ 一人暮らし 三点セット
¥ 17350
30日迄！送料無料★三菱 146L 冷蔵庫【MR-P15Y-B】E01Q
¥ 9750
最終価格 20年製 アクア 201L 2ドア 冷蔵庫 AQR-20JBK(W)
¥ 12500
◆三菱 146L ラウンドカット ２ドア冷蔵庫 【♦MR-P15T】♦♦♦♦
¥ 10920
【美品】大阪送料無料★3か月保障★冷蔵庫★2022年★AQR-36M2★R937
¥ 29000
落札価格43700円
782 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！