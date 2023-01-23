『美品 ゼロハリバートン ビジネスバッグ エキスパンダブル【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 15時 39分に出品され04月07日 15時 39分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在157件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...ブラック

素材...ナイロン



特徴...2way



美品★ ZERO ゼロハリバートン ビジネスバッグ エキスパンダブル ZERO HALLIBURTON



ZERO HALLIBURTON ゼロハリバートン

ビジネスバッグ エキスパンダブル 拡張機能付き

出張 キャリーバッグ スーツケース



背面にセットアップ機能があり、キャリーケースの上に乗せて移動可能です。機内持ち込みサイズです。



こちらは中古品です。

利用回数も少なく目立った汚や傷なども無く比較的綺麗無く状態です底部や角の擦れなどもほとんどありません。以下必ずご確認下さい。



● 写真8・9枚目 中の底部分に2箇所汚れがあります。写真にてご確認ください。



● ショルダーベルトを紛失したため他メーカー品のベルトとなります。



● サイズ 横幅約46×高さ約33×マチ約21-24



カラーブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ゼロハリバートン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 美品 ゼロハリバートン

ビジネスバッグ

エキスパンダブル