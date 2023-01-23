『Panasonic 防水ポータブルテレビ UN-10TSD 【充電不可】【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 12時 23分に出品され03月30日 12時 23分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在505件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 閲覧いただきありがとうございます。

知人からいただいて、しばらく使っていませんでした。

充電はできませんが、アダプターに繋いだらテレビは映り、録画もできます。

アンテナ線の無い部屋でもチューナーの電波で視聴できて便利です。

写真では見えにくいですか、古い物のため背面に黄ばみ有りです。



パナソニック、お風呂、防水 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: ～20インチ ブランド: パナソニック