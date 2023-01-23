『新品 Nothing Ear (a) ワイヤレス イヤホン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月09日 16時 07分に出品され04月09日 16時 07分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在67件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品 Nothing Ear (a) ワイヤレス イヤホン



寸法：30.9 mm x 21.7 mm x 24.3 mm

重量：4.8 g

ワイヤレスタイプ：Bluetooth

カラー：イエロー



特徴

ノイズキャンセリング, マイク内蔵, 防塵・防水, サラウンドサウンド対応, ChatGPT対応, 低遅延, USB Type-C

10 分で10時間の高速充電

ケース使用時は最大42.5時間、イヤホンのみでは9.5時間使用可能



新品未開封品、初期不良などはメーカーにお問い合わせ下さい。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用