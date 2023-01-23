『90s Oakley long sleeve polo shirt【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 18時 53分に出品され03月29日 18時 53分に終了予定です。即決価格は10,374円に設定されています。現在829件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ▫️商品説明▫️

90s OAKLEYのロングポロシャツです。



中央のメタルロゴがかっこいいです。



#oakley や#Arc’teryx 、#thenorthface 等のテックファッションに興味ある方いかがでしょうか。



▫️コンディション▫️

目立つ傷や汚れなし



▫️サイズ▫️

着丈69cm

身幅56cm

袖丈55cm(脇から袖口まで)

⚠︎︎素人採寸なので誤差はご了承ください



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カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 90s

Oakley

long

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polo

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