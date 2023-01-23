『ジミー大西/座敷わらし/F10号/絵画/額縁/油彩画/肉筆/手書き/【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 04時 42分に出品され03月06日 04時 42分に終了予定です。即決価格は26,599円に設定されています。現在192件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>絵画
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
宮永岳彦 油彩 肉筆『凰』サイン 共シール F8号 額装(ガラスなし) a894
¥ 20670
北村直登 原画 ライオン F6号
¥ 38500
内野隆文 スペース・オデッセイ 絵画 抽象画 キャンバスにアクリル F3号 額付
¥ 23874
輸入雑貨 ゴルフ パット&ボール入り オブジェ アートパネル
¥ 14453
（F6号）岡本太郎「哄笑」シール有/肉筆保証/表裏サイン有り/絵画/油彩
¥ 14850
【油彩画、真作保証】髙松秀和 水連 6号 東京芸大卒、大橋賞受賞（特別賞）
¥ 46000
みなはむ ドローイング 原画
¥ 15000
平田鉄男 タイトル「GRANADA」 8号サイズ パステル画 真作
¥ 11490
真作画家工藤和男
¥ 7800
油彩画「赤いコート」
¥ 7800
◾️油彩画 SMサイズ 「気品」◾️兼田美佐子 原画 本物
¥ 10140
小磯良平 化粧する舞妓 複製画
¥ 10608
古画 大和絵 手書き 肉筆画帳 折帖
¥ 11700
【真作】絵画 作者不詳 サイン有 油彩3号 花 名品 箱入 T113
¥ 17160
大型裸婦画 油彩 絵画 キャンバス画 肉筆 真作 インテリア 人物画 美術品
¥ 9984
モナリザ 複製画 木製フレーム
¥ 22488
【真作】絵画 平本公男 油彩3号 柘榴 個展多数開催 逸品 T170
¥ 19320
610*Z37絵画 日本画掛軸 茶掛軸 玉堂 大観 志功 骨董
¥ 9685
落札価格26599円
192 入札履歴
終了
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