『【雪片様 専用】iPhone 11 Pro ゴールド 256GB【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 15時 35分に出品され04月08日 15時 35分に終了予定です。即決価格は18,330円に設定されています。現在450件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 iPhone 11 Pro MAX ゴールド 256GB



バッテリー最大容量···80～84％



機種変更したのでお譲りします。

買った当初から、カバー、フィルムともにしていましたので

目立った傷はないと思います。



撮影用に剥がしましたが、新しいものを貼り直してお送り致します。



カラー···ゴールド

容量···256GB

機種名···iPhone 11 Pro Max

購入したキャリア···docomo

付属品···ケーブル,箱



IMEI (製造番号)···353913103840200



すり替え防止の為、返品不可でお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル