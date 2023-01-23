『美品】セリーヌ/ミニボストンバッグ/マカダム柄/ハンドバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 04時 46分に出品され03月25日 04時 46分に終了予定です。即決価格は11,450円に設定されています。現在947件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|セリーヌ
Louis Vuitton ショルダーバッグ
¥ 10400
ファミリア ジェルケース ＸＢ
¥ 10530
激レア✨ ヴァレンティノガラヴァーニ ショルダーバッグ 2way ブラック 黒
¥ 10985
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¥ 10400
エルベシャプリエ ナイロン トートバッグ
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送料込み！alexander wang アレキサンダーワン ショルダーバッグ
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本物■プラダ■メッセンジャー クロスボディ/ブラック/斜めがけショルダーバッグ
¥ 24200
スターバックス ミッフィー コラボ トートバッグ
¥ 11570
PORTER ポーター タンカー バルーンサック カーキ
¥ 13000
Aeta レザーバッグ TOTE S
¥ 10100
マルニマーケット ストライプバッグ
¥ 9282
落札価格11450円
947 入札履歴
終了
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