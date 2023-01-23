『美品】セリーヌ/ミニボストンバッグ/マカダム柄/ハンドバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 04時 46分に出品され03月25日 04時 46分に終了予定です。即決価格は11,450円に設定されています。現在947件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品の説明

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★商品詳細★



【CELINE】セリーヌ

ミニボストンバッグ、ハンドバッグ、ボストンバッグ

マカダム柄、マカダム





▼サイズ

縦 約18㎝

横 約26㎝

マチ幅 約10㎝



※素人採寸ですので誤差がございます。ご了承ください。





▼状態

外観

底部の四つ角に少し擦れがあります。

持ち手に使用感あります

内観

目立つ傷、汚れ等はありません。





▼備考



目立つ傷等は画像で載せておりますが、写りきらない微細なスレ汚れある場合がございます。ご理解頂ける方ご購入お願いいたします。





・万が一コピー商品がありましたら返品対応させていただきますので、評価前にコメントお願いいたします。















カラー...ブラウン

カラー···ブラウン

カラー...ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品】セリーヌ/ミニボストンバッグ/マカダム柄/ハンドバッグ