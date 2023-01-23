『BRIEFING × BEAMS + ブリーフィグビームス30周年別注ボストン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 08時 11分に出品され03月30日 08時 11分に終了予定です。即決価格は12,220円に設定されています。現在561件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ビームスプラスｘブリーフィング のダッフルバッグ・ボストンバッグでビームス３０周年記念別注です。

使用感は無いですが、内部が少しだけベタ感が有りますが、大きなキズや汚れのダメージは有りません。

未使用で自宅にてコレクションとして保管していました。

サイドに小型バッグとベルトにポーチが付属します。



カラー： 黒 (ブラック)

素材表記： 無し

製造地表記： U.S.A.

サイズ表記： M

サイズ実寸(平置き)：

(ボストンバッグ)

高さ30cm

横幅55cm

マチ20cm

(ショルダーバッグ)

高さ21cm

横幅21cm

ベルト90cm

(若干の誤差はご容赦下さい)



BEAMS 30th 別注 BEAMS+ x BRIEFING BAG ARMED DUFFLE M

BAG ARMED DUFFLE

ORDER NO:13-07-2005

BEAMS+ & BRIEFING

BEAMS 30fh ANNIVERSARY

MADE IN U.S.A.





カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ブリーフィング

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ BRIEFING

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