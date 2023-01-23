『【美品】ETRO エトロ テーラードジャケット 54 2XL ペイズリー 刺繍【2024年最新】 』はヤフオクでから04月25日 12時 08分に出品され04月25日 12時 08分に終了予定です。即決価格は22,448円に設定されています。現在594件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◆「 ETRO / エトロ 」の芸術的なテーラードジャケット。

創業50周年の節目を迎えた2018年AWコレクションのお品。

「DANDY Detour(ダンディの巡る道)」をテーマに、"エトロマン"の奥深いライフスタイルを堪能できます。



ライトパープルの色調が美しく、玉虫調のボディに、チェストと背中に刺繍でボタニカル柄をトーン・オン・トーンで表現。

上衿部分には、同刺繍糸による綾目パーツの切替えにより、エレガントかつドレッシーにアクセントを加えています。



裏地には、上質なシルク生地にエトロのアイコンであるペイズリーが総柄であしらわれた美しいディティール。

まさに芸術品と呼べる一着。



数回着用程度の使用感のみの美品です。





◆《ブランド》

・ETRO / エトロ





◆商品詳細



国内定価：３０２，４００円(税込)

生産国：イタリア製



素材：表地 綿53％、毛47％ 刺繍 ポリエステル100％ 裏地 絹100％ 袖 キュプラ100％

お色：ライトパープル系

表記サイズ：５４（２ＸＬ相当）



肩幅：約47cm (両肩先間を直線計測)

身幅：約57cm (脇下間を直線計測)

袖丈：約66cm (袖口から肩先を直線計測)

着丈：約80pcm (背面襟下中心から裾までを計測)

※若干の誤差はご容赦ください。



状態：数回着用程度の使用感のみの美品。

保管時の多少のスレ/しわ/汚れ等はご容赦ください。



※お支払い後、発送はできる限り迅速に発送いたします。通常1～2日で発送いたします。

※コンパクトに梱包して発送いたします。



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サイズ...2XL(3L)

素材...ウール(スーツ地)

季節...オールシーズン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: エトロ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】ETRO

エトロ

テーラードジャケット

54

2XL

ペイズリー

刺繍