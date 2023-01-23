『ヴァジック VASIC エバー ポケット ever pocket ショルダー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 13時 14分に出品され03月21日 13時 14分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在736件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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●情報●



ブランド：Vasic New York バジック ニューヨーク

モデル：Ever Pocket エバーポケット

カラー：カーキがかったブラウンベージュ（白熱球色で見た場合）

定価：¥37,400



サイズ：幅22cm、高さ16cm、マチ4cm、ショルダー138cm調節不可（素人採寸につき多少の誤差はご容赦下さい）

仕様：外ポケット1、中にカード入れ6、フラップ部分はマグネット開閉

素材：レザー

重量：約0.5kg

付属品：布保存袋



●状態●



数年前に公式サイトで購入された物をプレゼントで頂きました。付いていた購入証明などは紛失してありませんが、正規品に間違いございません。何度か使用しており、背面ポケットのスナップボタンの部分に擦れがあります。また、マグネットの裏側あたりの内部に白っぽい擦れがあります。ショルダーストラップに若干のクセがありますが、結び目は付けておりません。それ以外に特筆すべきダメージや角擦れ、黒ずみ等も見当たらず、気持ち良くお使い頂けると思います。程よいサイズ感でお出かけに便利です。



状態は綺麗なお品ですが、記載以外のマイナーダメージの見落としがあるかもしれません。細かい事を気にする神経質な方は購入なさらないで下さい。当方に明らかな瑕疵が無い限り、メルカリ返品詐欺防止の為にも売り切りでのお取引とさせて頂きます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ヴァジック

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