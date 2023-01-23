『ENGINEERED GARMENTS Duffle Coat ダッフルコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 10時 03分に出品され03月19日 10時 03分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在885件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 初期 ENGINEERED GARMENTS (エンジニアードガーメンツ) Duffle Coat ダッフルコート



Color：Olive

Size:M

平置きで計測

肩幅47.5cm

身幅60.5

着丈82

袖丈67.5



素材 : Melton Wool







裏のコットン生地の箇所は経年による黄ばみが若干ありますが、毛玉・毛羽立ちはとくになく、状態は良好です。

ただあくまでも古着ということをご理解ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エンジニアードガーメンツ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ENGINEERED

GARMENTS

Duffle

Coat

ダッフルコート