『希少☆大きめサイズ！葡萄の地紋がレアな色無地紋アリ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 19時 58分に出品され03月18日 19時 58分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在712件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|新品、未使用
セオアルファ 単衣 ゴフクヤサン サロメ着物
¥ 12250
【着物と帯 時流】H24295◇正絹 訪問着◇ちりめん トールサイズ 美品
¥ 10270
洗える着物 袷 カンサイ ヤマモト 刺繍薔薇 付け下げ風 グレー水色系 中古美品
¥ 10400
小紋 着物 中古 正絹 袷 カジュアル 身丈161cm M A1018-5
¥ 12000
美品 黒地 松竹梅 金彩 金糸 逸品 振袖 フルセット 振り袖
¥ 77556
洗える 京袋帯‼︎ 貴重 絽塩瀬 染め帯
¥ 7644
【着物と帯 時流】F24722◇正絹 アンティーク 丸帯◇大正ロマン
¥ 9945
金色 花柄 袋帯 絹素材
¥ 9750
変わり幾何学紬織 八寸名古屋帯 未使用
¥ 29952
★薔薇の昼夜帯
¥ 7020
【蘇州刺繍】正絹 上質な訪問着 豪華刺繍 ガード 黄土色系 袷
¥ 15410
【白大島紬にバッチリ合う】★★正絹洒落袋帯単品★★
¥ 12675
着物 大島紬
¥ 43120
訪問着 リメイク用 刺繍 絞り 菊 紅葉 正絹 裄65 身丈157 袖48
¥ 9750
夏物 紬 着物 中古 正絹 絽 身丈155.5cm SA A1009-17
¥ 13000
小紋 石田凱宣 京友禅 通産大臣指定伝統的工芸品 正絹 反物
¥ 11050
仕立て上がり 紫色 花柄 振袖 着物
¥ 10139
《長尺◆訪問着『汕頭刺繍』雲文に文箱桜の花■ピンク◆袷正絹着物◆SM10-23》
¥ 14820
落札価格9360円
712 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！