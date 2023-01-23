『希少☆大きめサイズ！葡萄の地紋がレアな色無地紋アリ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 19時 58分に出品され03月18日 19時 58分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在712件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



葡萄柄地紋の袷の色無地着物です。

紋が入っています。



※着物のみの販売です



葡萄柄の地紋はとても珍しいです！

また、大きめサイズなのも貴重です！サイズが合えばぜひ(^^)



しつけ糸がそのままで未着用です。



とても素敵なのですが、断捨離中につき思い切って出品いたします。悩んでいるので削除するかもしれませんが…気に入ってくださる方に着て頂ければと思います。



※ブルーは画像ででにくく…最後から2番目の画像が実物に近いと思います。少しくすんだブルーです。



７枚目の写真のWEB色見本日本の色の「杜若色」と「瑠璃色」の中間くらいのお色目です。ご参考になさってください。



八掛は少しイメージの違うブルーのぼかし、とても綺麗です。







【サイズ】

身丈 165cm

裄丈 69cm（袖幅35cm）

袖丈 48.3cm

前幅 24cm

後幅 30cm





※素人採寸ですので多少の誤差はご容赦ください



バチ衿仕立て

手縫い仕立て



身長が165cm±5cmの方向けです。





素材···正絹





目立った汚れもなく大変綺麗な状態ですが、多少のシワがあります。

自宅保管ですので見落としなどご容赦ください。

また、返品も承り兼ねますので予めご了承ください。



また、小さく折りたたんで発送いたします。

よろしくお願いいたします。



#色無地 #紋付 #式典 #卒業式 #七五三 #袋帯 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用

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