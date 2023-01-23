『BOSE QUIETCOMFOT EARBUDS II【2024年最新】 』はヤフオクでから04月26日 08時 38分に出品され04月26日 08時 38分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在759件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ボーズ モデル名···QuietComfort Earbuds II

その他特徴···ノイズキャンセリング

シリアルナンバー

084505M23255879A1

BOSEオンラインで購入

7月8日ペヤリングしてみましたが普通に

起動しています。ほとんど使ってないので

綺麗でした。



BOSEの保証で新品交換した為メーカー

保証はありません。



ソープストーンカラーなので、傷あるか分かりにくいので

絶対ないとはいい切れません。

見た感じはないです。



開封してますので、神経質な方は購入しないでください。



後、返品不可です。ノークレームでお願い致します。



箱の中の付属品見ただけです。使用してないです。

写真で、確認お願い致します。

全てあると思います。



宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ボーズ