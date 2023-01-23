『KATOJI カトージ 木製ハイチェア ベビーチェア ファニカ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 12時 50分に出品され04月20日 12時 50分に終了予定です。即決価格は7,394円に設定されています。現在581件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 赤ちゃんの「座る」にこだわって生まれた「ベビーチェアファニカ」



2022年、新品を頂きました。

きれいな状態ですが、素人検品である旨ご了承下さい。



クッションがついており、汚れてもきれいに拭き取ることができ、乾くと元通りになるので助かりました。



説明書あります。

写真の追加等対応致します。

発送は、直近の土日祝日となる場合が多いです。

ペット、喫煙者はおりません。









冬はあたたかく夏は涼しく感じるクッションで、1年中赤ちゃんにとって快適な座り心地をお届けできます。



■ ハイチェア ファニカ テーブルカバー付の特長 ■

●お手入れが簡単な低反発素材のクッションシート。

●ブナの木からつくられた美しい木目、安定感のあるデザイン、そして立ち上がり防止のガードは安全へのこだわり。

●工具を使わずに簡単に高さ調整できるので、赤ちゃんの成長に合わせてお使いいただけます。

●板のチェアとチェアマットよりも体圧分散性が高い。

●取り外しができる座面、足のせ、テーブルカバー。

●チェアマットにはウルトラスエードが使用されているため、汚れに強く丈夫な素材でできています。

●足のせを座面に切り替えると大人の方でもご使用いただけます。

【商品仕様】

■対象年齢

お座りができるようになって（目安7ヵ月）〜

足乗せを座面にすると大人の方も使用可能です。（耐荷重60kg）



種別···ハイチェア 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>ベビー家具・寝具>>>ベビー用家具 商品の状態: 目立った傷や汚れなし