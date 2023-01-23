『m&ms デニムジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 12時 23分に出品され04月04日 12時 23分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在131件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

このm&msジャケットは、デニム素材で作られ、ダークグレーの色合いが特徴です。フロントにはm&msのロゴが大きく刺繍されており、袖にはカラフルなm&msのキャラクターがデザインされています。



【キャラクター】

背面には、人気のM&Msキャラクターであるイエローとレッドが刺繍されており、ファンにはたまらない一着です。キャラクターの可愛らしさが際立ち、カジュアルなスタイルにぴったりです。



【用途】

このジャケットは、カジュアルな日常使いやイベント、特にレース観戦などに最適です。m&msファンやキャラクター好きには特におすすめのアイテムです。



- ブランド: m&ms

- 素材: デニム

- カラー: ダークグレー

- デザイン: 刺繍ロゴ付き

- キャラクター: M&Msキャラクター（イエローとレッド）

- バックプリント: m&ms ブランドロゴ



176cm 65kg男で標準のサイズ感です。

女性など小柄な方は少し大きめに着るのも可愛いと思います。



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···グレー



カラー···ブラウン



カラー···グレー



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: エムアンドエムアンドエムズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ m&ms

デニムジャケット