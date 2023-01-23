『Apple AirPods Pro 第2世代【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 08時 06分に出品され03月19日 08時 06分に終了予定です。即決価格は17,400円に設定されています。現在273件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 友達から定価より少し安く譲り受けましたが

骨伝導タイプが気に入っているため

出品いたします。



※非喫煙者

※未開封ですが、一度人の手に渡っているものですのでご理解ある方ご購入よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用