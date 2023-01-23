『ARCTERYX MISTRAL 16 アークテリクス ミストラル ブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月16日 04時 15分に出品され05月16日 04時 15分に終了予定です。即決価格は12,857円に設定されています。現在841件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○購入先



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専門家による真贋鑑定済みの正規品のみを厳選して出品しています。

AACD日本流通自主管理協会加盟店、ATF全国質屋ブランド品協会認定の古物市場などで購入しています。



◯サイズ



タテ 約 45 cm

ヨコ 約 34 cm ～ 54 cm

マチ 約 13 cm



◯商品の状態

AB

A：使用感がほとんどなく、汚れやシミもなし

B：多少使用感はあるが、汚れやシミも比較的少ない

C：使用感があり、汚れやシミが目立つ

D：使用感があり、大きな汚れや破れあり

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#古着屋ミスターX 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アークテリクス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ARCTERYX

MISTRAL

16

アークテリクス

ミストラル

ブラック