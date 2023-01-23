『【大きいサイズ】THE NORTH FACE ベンチコート XL〜3L相当【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 13時 53分に出品され03月19日 13時 53分に終了予定です。即決価格は12,285円に設定されています。現在945件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ★スピード発送

★即購入OK

★不定期でシークレットセールを開催しますので

コメントを要チェック❗️

★ #ブランドバッグ他

#アパレル他







◼️メンズ XL〜3L相当



★THE NORTH FACE ノースフェイス

DRYVENT ベンチコート ロングダウンコート

ダウンジャケット（フード脱着不可）です♪







★表に小さなシート補修が7ヶ所あります。



裏面1番下部に大きなシート補修があります。

この部分だけダウンのボリュームが半分近く

少ないように感じます。



後ろから見てもほとんど分かりませんので着用には

問題無いかと思います。



最後5枚の写真にてご確認ください。







★さすがに特別なお出掛けにはお勧め出来ませんが…



スポーツ等の野外用やご近所用，寒い日の

ルームウェアーとして気兼ねなくご使用頂ける

普段使いにいかがでしょうか？







★表記サイズはメンズXLですがやや大きめですので

3Lの方でも着用可能かと思いますので下記の平置き

サイズを参考の上でお求めくださいませ♪







★新品ではありませんのでused品である事を

ご理解の上でお求めください♪







★購入元: 正規品全額保証しているストアより

購入しており，高温スチームでシワ、匂い対策

された物です♪







◼️カラー : ブラック／黒



◼️表記サイズ : 105（XL）



◼️平置きサイズ（多少の誤差はご容赦下さい）

肩幅 : 52㎝

身幅 : 62㎝

着丈 : 108㎝

袖丈 : 66㎝







他にも色々ブランド品等を出品しております。

この下から是非ご覧くださいませ♪



#ブランドバッグ他







ご購入を考えておられる方からの値下げ交渉を受け付けておりますので、ご希望金額をコメントください。





あまり大幅な値下げは難しいかもしれませんが、可能な範囲で検討させて頂きます。







交渉中であってもメルカリの規定に沿って即購入された方を優先とさせて頂きますのでご了承ください。



よろしくお願い致します。



1105-94-412-115 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【大きいサイズ】THE

NORTH

FACE





ベンチコート XL〜3L相当