『COMOLI デニムワークジャケット インディゴ 1【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月02日 16時 11分に出品され05月02日 16時 11分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在230件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



【販売商品】

comoli Denim Work Jacket

コモリ デニムワークジャケット ネイビー





状態は画像を参考にして頂ければと思います。あくまで中古品になりますのでご理解よろしくお願い致します。



【プロダクト、デザイン】

ヴィンテージデニムの様な凹凸感のあるデニム生地で着込むほどに柔らかく、風合いが増していきます。フロント両サイドには大き目のパッチポケットを配置。ドーナツボタンなど、ヴィンテージをイメージしたパーツが使われています。ゆったりとしたラグランスリーブにワイドな身幅とアーム。裾に向かってやや広がりのあるシルエットが特徴。丈も程よく長く、ジャケット感覚で羽織れ、よりデイリー に合わせやすい一枚です。 現行は、濃いネイビーになりましたが、こちらは現行と比べるとよりブルー味が強いタイプのものです。



シルエット ：ルーズシルエット

季節 ：春、秋、冬

肩パット ：なし

フロント ：ボタン開閉

袖先 ：ボタン開閉

ポケット ：フロント２つ



【カラー】インディゴ



【素材】コットン



【サイズ】

表記 ：1（S）



ご不明な点等ございましたら、お気軽にコメントよろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: コモリ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ COMOLI

デニムワークジャケット

インディゴ 1