『小紋 着物 中古 正絹 袷 カジュアル 身丈161cm M A1018-5【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 14時 53分に出品され03月04日 14時 53分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在869件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 丈161cm(+2) 裄65.5cm(+0.5) 袖丈48cm(+6.5)



前幅25.5cm 後幅30cm



※サイズのお直し、承ります。



※身丈は肩から測っております。

※()内はおおよそのお直しいただける長さです。胴裏の長さ等によって()内の長さ通りお直しできない場合があります。

単位：cm



素材 正絹





●着用時期 10月～5月(+-２週間)

●着用シーン 観劇、ご友人との食事、お買い物など



●お色 香染色



使用感の少ない、美しいお品物です。



写真に写っている着物のみの販売で、帯等の付属品はついておりません。



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他にも様々な着物や帯を出品しています。

#jojoきもの でご覧いただければ幸いです。



#jojoきもの小紋



ya-



身丈(肩山から)...160〜164cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 小紋

着物

中古

正絹

袷

カジュアル

身丈161cm

M

A1018-5