『美品 黒地 松竹梅 金彩 金糸 逸品 振袖 フルセット 振り袖【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 10時 23分に出品され03月04日 10時 23分に終了予定です。即決価格は77,556円に設定されています。現在360件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
【白大島紬にバッチリ合う】★★正絹洒落袋帯単品★★
¥ 12675
着物 大島紬
¥ 43120
訪問着 リメイク用 刺繍 絞り 菊 紅葉 正絹 裄65 身丈157 袖48
¥ 9750
夏物 紬 着物 中古 正絹 絽 身丈155.5cm SA A1009-17
¥ 13000
小紋 石田凱宣 京友禅 通産大臣指定伝統的工芸品 正絹 反物
¥ 11050
仕立て上がり 紫色 花柄 振袖 着物
¥ 10139
《長尺◆訪問着『汕頭刺繍』雲文に文箱桜の花■ピンク◆袷正絹着物◆SM10-23》
¥ 14820
半襦袢（お袖口レース付き筒袖）共レース付き半衿、簡易衣紋抜き付き
¥ 7394
T3102★ 着物淡雪 ★正絹 ９寸名古屋帯 ポイント柄 唐獅子模様
¥ 10920
正絹 作家物落款 トールサイズ 塩沢お召 訪問着 着物 A1241
¥ 9048
Y-463◇美品 正絹 十日町友禅 関口遼一 落款 童子 手縫い 訪問着 着物
¥ 18550
袋帯 丹後帯地使用 唐花文様 金糸 未使用品 正絹 六通 Q531
¥ 14306
特選吉澤友禅振り袖 新品オーダーメイド
¥ 48750
訪問着 スワトウ刺繍 刺繍 華紋 鴛鴦 馬 唐花 金糸 着物 074w d
¥ 12450
177★本場結城紬手織り紬お着物25枚まとめ売り★個人差着用/着付け/リメイク★
¥ 11500
袋帯 辻ヶ花正絹 未使用
¥ 8424
訪問着 フルセット 着物 帯 帯締め 帯締め 38
¥ 9750
①④⑧ムガシルク 野蚕 正絹 全通 九寸名古屋帯 美品
¥ 8970
落札価格77556円
360 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！