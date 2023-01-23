『美品 黒地 松竹梅 金彩 金糸 逸品 振袖 フルセット 振り袖【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 10時 23分に出品され03月04日 10時 23分に終了予定です。即決価格は77,556円に設定されています。現在360件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆◆◆◆◆BLACK FRIDAY◆◆◆◆◆



いつもご覧頂きありがとうございます

日頃の感謝の気持ちを込めまして特別に



✨全ての商品表示価格から2万円お値引き✨

またと無い大チャンス❣️



◆期間11月25日〜11月29日の5日限定◆



一番最初にコメント頂いた方々優先です



購入希望の方はお値下げしますので

コメント宜しくお願い致します



◆◆◆◆◆是非お見逃しなく◆◆◆◆◆



きものen.をご覧頂きありがとうございます。

おかげさまでフォロワー様2500人突破㊗️



⬛︎他にも振袖を沢山出品しています

こちらから飛べます→#きものen



⬛︎振袖のフルセットになります

セット内容

・振袖

・長襦袢

・半衿

・袋帯

・帯揚げ

・帯締め

・重ね衿



⬛︎詳しい内容

・振袖 美品

黒地に金彩、金糸が豪華に使われております。

全体的に細かく手が込んでおります。

高級感があり、とても華やかな印象です。

中々無いデザインです。



・長襦袢 新品

ポリエステルの物になります。

今は正絹より手入れがしやすいポリエステ

ルの物が主流になっております。



・袋帯 美品

正絹の六通の袋帯です。



・帯揚げ 美品



・帯締め 新品



・重ね衿 新品



・半衿 新品



⬛︎サイズ



身丈161cm

裄丈66cm

袖丈113cm

前幅23.5cm

後幅30cm





#成人式 #結婚式 #入学式 #入園式 #卒業式 #卒園式 #振り袖 #辻ヶ花 #辻が花 #レトロ #モダン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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