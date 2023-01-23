『Jackson様専用【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 16時 22分に出品され03月26日 16時 22分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在270件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 使わなくなったため出品させて頂きました。

NOAHのスウェットＭサイズです。

今流行りのジャストサイズにもってこいだと思います。

⚠️5枚目の写真に少し汚れが付いています。

あまり気になりません。

新品では無いため神経質な方はご遠慮下さい。

即購入受け付けてます。



【ブランドの特徴】

NOAHは、ストリートウェアとクラシックなデザインを融合させたブランドです。高品質な素材と独自のデザインが特徴で、ファッションに敏感な方に人気があります。



【素材と快適さ】

このトレーナーは、柔らかい生地で作られており、快適な着心地を提供します。カジュアルなスタイルに最適で、日常使いにぴったりです。



【スタイルの提案】

シンプルなグレーのトレーナーは、様々なスタイルに合わせやすく、デニムやチノパンと組み合わせることで、カジュアルから少しフォーマルなシーンまで幅広く活用できます。



- ブランド: NOAH

- 色: グレー

- 刺繍: NOAH +

- サイズ: M



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ノア

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Jackson様専用