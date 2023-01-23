『ダイソン SV10FF2 Dyson V8 Fluffy コードレスクリーナー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 03時 29分に出品され03月16日 03時 29分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在573件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ダイソン Dyson SV10FF2 [Dyson V8 Fluffy コードレススティッククリーナー]



新品未使用品です。

発送は外箱に伝票を直接貼って発送致します。

2018年に購入後、暗室にて購入を忘れて放置したままで、今後使用予定がないため出品します。



外箱の輸送による傷、汚れ、剥がれ、凹み等気にされる方はご購入をご遠慮下さい。

すり替え防止、未使用品のため、返品、返金はできかねますのでご了承の上ご購入下さい。

くれぐれも2018年6月購入を考慮の上、ご検討ください。

初期不良に関しましてもメーカーにてご自身でご対応頂くことをご了承下さい。



最大40分の充分な運転時間で、家のすみずみまでお掃除新しいリチウムイオンバッテリーによる安定したパワー供給により、前モデル(V6シリーズ)に比べて、最大運転時間が2倍の40分に。

2 Tier Radial(ティアーラジアル)サイクロン

特許技術の2 Tier Radial(ティアーラジアル)サイクロンは、2層に配置された15個のサイクロンが同時に機能することで、風量を強め、微細なゴミを捕らえ、空気からしっかり分離。変わらないパワフルな吸引力が続きます。

大きなゴミと小さなゴミを同時に取り除きます

ナイロンフェルトで覆われた全幅サイズのローラーが大きなゴミを捕らえ、静電気の発生を抑えるカーボンファイバーブラシが微細なホコリを取り除きます。

部屋の空気よりも、きれいな空気を排出します。

高い密閉性と精密な製品設計により、0.3ミクロンもの微細な粒子を99.97％以上捕らえます。



布団クリーナーとしても使用可能付属のミニモーターヘッドで、布団クリーナーとしても使用できます。



●標準ヘッド：ソフトローラークリーナーヘッド

●付属品：ミニ モーターヘッド、収納用ブラケット、隙間ノズル、コンビネーションノズル、アップトップアダプター

●本体サイズ(幅×高さ×奥行き)： 250× 224 × 1244mm

●本体重量：1.58 kg

●製品重量(本体+ホース、パイプ、標準ヘッド)：2.61 kg

●充電時間 5時間

●使用時間

【通常モード】 40分間

【通常モード モーター駆動のヘッド使用時】

ソフトローラークリーナーヘッド： 30分間

ミニ モーターヘッド： 30分間

【強モード】 7分間



宜しくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ダイソン