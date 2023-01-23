『ナノユニバース 西川ダウン ダウンジャケット ポーランドダウン コラボ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 15時 06分に出品され03月26日 15時 06分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在457件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NANO UNIVERSE × 西川ダウン コラボ

ナノユニバース



ダウンジャケット ポーランドダウン



フード部分着脱可

フード部分もボリュームあります。

ダブルジップ



サイズ…S

色…黒



襟的あたり擦れ色あせテカリあります。（画像12.13）

袖先のリブ毛玉あります。



使用感あます。

擦れ、色あせ、汚れあります。

古着（中古品）にご理解いただける方お願いいたします。



肩幅···42cm

身幅···48cm

袖丈···63cm（リブまで）

着丈···61cm

素人採寸のため多少誤差があります。



商品の『擦れ・キズ・汚れ』などは出来る限りチェックしていますが、見落としなどがある可能性があります。

あくまで中古品であり素人保管・自宅保管です。

ご理解ある方のみご検討よろしくお願い致します。

質問がありましたらコメントでお願い致します。



コンパクトに折りたたみ簡易包装で発送いたします。



らくらくメルカリ便かゆうゆう便で発送での発送になります。



お気軽にコメントください。



よろしくお願いいたします。



素材(詰め物)···ダウン



カラー···ブラック



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ナノユニバース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ナノユニバース

西川ダウン

ダウンジャケット

ポーランドダウン

コラボ