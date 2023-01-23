『Panasonic DMC-LX9【2024年最新】 』はヤフオクでから04月20日 04時 47分に出品され04月20日 04時 47分に終了予定です。即決価格は18,146円に設定されています。現在549件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品 : Panasonic DMC-LX9



本体、バッテリー、充電器のセットになります。

※箱や取扱説明書はございません。



本体 : DMC-LX9

充電器 : Charger(非正規品)

付属品 : 純正DCカプラー



◎すべて動作確認済みです。



※シールが一部剥がれ掛けています

※バッテリー部分の小口が緩くカパカパしています(動作、使用に影響はありません。)



AVCHD: AVCHD Progressive

CAMERA TECHNOLOGY: COMPACT

SDカード対応種類: SDXC

WiFi: WiFi内蔵

color: BLACK

センサーサイズ: 13.2 X 8.8 mm

センサーサイズ(新): 1型

タッチパネル有

バッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池

ビデオ・画質: AVCHD

フォーサーズ種類: フォーサーズ以外

メモリカード対応種類: SDXC

モニタ有

光学ズームクラス別: 2.5〜3.4倍

動画圧縮方式: MPEG4

動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上

動画記録画素数: 4K

可動式液晶モニター: チルト可動式液晶モニター

手ぶれ補正機能有無・種類: 光学式

撮像素子種類: MOS/LiveMOS

総画素数クラス別3: 601万画素以上

静止画有効画素数・クラス別: 1551万画素以上

顔認識種類: 顔認識機能



シリーズ···LX



モデル···LX9 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: パナソニック