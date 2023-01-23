『【極美品✨】DAKINE ダカイン HELI PRO ヘリプロ 24 リュック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月03日 04時 26分に出品され03月03日 04時 26分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在369件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ⭐️ご覧いただきありがとうございます⭐️



【アイテム】

DAKINE ダカイン HELI PRO ヘリプロ 24 バックカントリー スキー スノーボード 24L 黒

ブラック リュック バッグパック 人気モデル

登山 アウトドア キャンプ



【サイズ】

タテ 53.0cm

ヨコ 31.0cm

マチ 20.0cm

平置き実寸、自身で採寸している為、若干の誤差はご了承下さい。



【状態】

確認する限りキズ汚れらしいものも無く大変美品です✨

今後も末長くご使用いただけます。

なお、素人検品ですので、あくまで自宅保管のused品とご理解のうえ、ご検討ください。



【配送】

簡易包装にて即日〜1日程度で発送いたします。

都合で遅れる場合がありますので、ご了承ください。

なお土日祝は配送作業が出来ないため、休み明けに発送いたします。



【コメントについて】

いただきましたコメントには極力即日返信いたします。なお、「いくらまで値下げできますか？」という冷やかしコメントを何度もいただきますが、今後は返信致しませんので、ご了承ください。



【希望価格の登録について】

これまで色々な出品物において、合計50回以上の希望価格の登録をしていただいた経験がありますが、希望価格に変更しても、一度たりとも購入していただいたことがございません。

そのため、基本的に希望価格の登録に合わせてお値下げすることは致しませんので、希望価格がございましたら、ぜひコメント欄からご連絡ください。



【ご注意いただきたいこと】

他でも同時出品しており、出品している全体のおよそ7割はメルカリ以外の購入希望者に販売しているため、予告なく公開停止をすることがあります。



管理番号 3190261017 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ダカイン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【極美品✨】DAKINE

ダカイン

HELI

PRO

ヘリプロ

24

リュック