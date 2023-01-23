『モンスターキス シースピン PRO-Q(プロキュー)145 ビッグベイトシーバス【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 13時 46分に出品され03月19日 13時 46分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在776件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 未開封ですが、パッケージに若干の傷があります。 横浜のシーバスガイド「Knot Enough」船長愛用のペンシルベイトです。

釣具の整理のためお譲りします この時期にいかがですか。



2個セットです。



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ルアー・フライ タグ モンスターキス シースピン PRO-Q(プロキュー)145 ビッグベイトシーバス