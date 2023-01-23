『【値引き対応】Carhartt カーハート ミシガンチョアコート サイズXL 白【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 16時 22分に出品され03月29日 16時 22分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在963件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品名】OG CHORE COAT



【サイズ】XL

身幅:約60 / 肩幅:約50 /袖丈:約66 / 着丈:約72



【カラー】ホワイト(クリーム寄りなホワイト)



【状態】所々、汚れがあります

襟首周り、右腕に1箇所1cm位の染みあり。

汚れの箇所は撮影しているので、確認して下さい。



商品の状態は写真と詳細で確認お願いします。

追加写真は対応

値下げ対応、即購入OK、当日発送





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#カーハート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: カーハート

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【値引き対応】Carhartt

カーハート ミシガンチョアコート サイズXL

白