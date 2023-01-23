『美品 サンリオ シュガーバニーズ ショルダーバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月11日 11時 10分に出品され04月11日 11時 10分に終了予定です。即決価格は9,932円に設定されています。現在873件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 美品 サンリオ シュガーバニーズ

ショルダーバッグ



平成レトロ

ほとんど使ってないような美品です

ショルダーが若干褪せてる気がします。

美品ですがあくまでも中古です 新品ではないです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: サンリオ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品 サンリオ シュガーバニーズ ショルダーバッグ