『【22aw】 HEUGN DAN （ユーゲン ダン）【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 20時 02分に出品され03月14日 20時 02分に終了予定です。即決価格は54,600円に設定されています。現在856件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【22aw】 HEUGN DAN



サイズ「0」は流通数が少なく、非常に希少なサイズとなっています。

170cm58kgの男性が着用してジャストサイズでした。



定価：165,000



1940年代当時のラバー素材を使用したモーターサイクルブルゾンをHEUGNらしく表現したアウター‘DAN’素材には北陸産地の繊維メーカーのニット素材。浸透性あるコーティングファブリック。



カラー：BLACK

サイズ：0 (着丈79cm身幅55cm肩幅50cm袖丈78cm)

※各数値は素人採寸であることご了承ください。

素材：表地ポリエステル60%ナイロン40%、裏地ウール100% 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【22aw】

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