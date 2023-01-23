『ロボット掃除機 iRobot Roomba i3+【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 02時 02分に出品され04月21日 02時 02分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在872件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|アイロボット
UWANT B100-J 【未使用】ユワント リンサークリーナー
¥ 10296
Dreame L10Pro ロボット掃除機 水拭き 4000Pa強力吸引
¥ 11000
HITACHI ラクかるスティック スティッククリーナー PV-BL10G
¥ 8424
ヒロくんさん専用 ダイソン SV19 OF N コードレスクリーナー 掃除機
¥ 13260
RYOBI 高圧洗浄機 本体
¥ 7020
ルンバiRobotルンバi7使用時間32時21分(美品)
¥ 11495
Dyson v8 スティッククリーナー
¥ 13500
ルンバiRobotルンバi2.i3.i7用クリーンベース＆専用ダストボックス
¥ 11049
Dyson ダイソン V10 スティッククリーナー掃除機
¥ 8970
中古ダイソン 掃除機 Micro 1.5kg SV21FF ヘッド 489949
¥ 7800
動作品 iRobot ルンバ 870 ロボット 掃除 充電スタンド リモコン 黒
¥ 7940
お掃除ロボット
¥ 9750
Dyson Omniglide SV19 スティッククリーナー、電池+充電器無し
¥ 7644
美品 ダイソンV11用 ドライブクリーナーヘッド ミニモーターヘッド 隙間ノズル
¥ 7644
ルンバ iRobot Roomba i7+
¥ 13000
iRobot ルンバ コンボ j7+ c755860
¥ 39116
iRobot Roomba e5 (4150) ロボット掃除機
¥ 10920
iRobot Roomba j9+ ロボット掃除機
¥ 40480
落札価格11500円
872 入札履歴
終了
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