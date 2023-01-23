『ロボット掃除機 iRobot Roomba i3+【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 02時 02分に出品され04月21日 02時 02分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在872件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※注意

ルンバ本体は正常に機能しますが、クリーンベースはジャンク品となります。



【出品経緯】

2022年3月に購入。

約2年半、週3回程使用。

2024年10月に紙パックを交換した際、クリーンベースが紙パックを認識しなくなり、自動ゴミ収集機能が使用できなくなりました。

メーカーへ修理依頼をしましたが、想定より修理費用が高かったため、修理キャンセルし返却。

買い替えに伴い、出品することにしました。



【製品状態】

写真8.9の通り、本体前面2箇所に傷(おそらく掃除中に家具に接触した跡)がありますが、その他は大きな傷や汚れはありません。(2年半使用していますので、もちろん使用感はあります)

ルンバ本体は正常に機能します。

クリーンベースを使用したい場合は、紙パック認識の修理が必要です。



【付属品】

付属品は写真6.7の通り、必要な部品と説明書は揃っています。

エッジクリーニングブラシ、ダスト容器フィルター、デュアルアクションブラシは非純正品ですが、問題なく作動していました。



【梱包】

梱包は写真10〜12の通り、メーカーから返送された状態で送付させていただきます。

写真撮影のために開封したので、少し袋や段ボールが破けておりますが、ご了承ください。



【送付について】

土日に発送になると思います。



以上、よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アイロボット