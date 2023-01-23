『クリスチャンディオール ハンドバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 11時 10分に出品され03月14日 11時 10分に終了予定です。即決価格は23,000円に設定されています。現在384件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 少々色が変わってるところがありますが（2枚め）使用頻度は少なめです。



カラー···グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: クリスチャンディオール

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ クリスチャンディオール ハンドバッグ