『サカ様専用です。【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 04時 27分に出品され03月17日 04時 27分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在997件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Dr.MartensのBoury

PALE OLIVE



色やサイズは写真をご参照ください。

UK7、EU41表記で、購入時に店員さんに

日本サイズで26〜27cmと言われました。



タグは切ってしまいましたが新品未使用です。



発送は箱に入れたまま送ります。



今回別の靴を購入したためお譲りいたします。



※北海道、沖縄、離島の方は送料としてプラス500円になりますので購入前にお教えください。



#Dr.Martens

#ドクターマーチン

#メンズブーツ

#メンズシューズ

#26cm

#26.5cm

#27cm

#UK7 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 26cm ブランド: ドクターマーチン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ サカ様専用です。