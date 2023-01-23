『CANON PowerShot G15 パワーショット 純正革ケース付き 美品【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 04時 31分に出品され03月08日 04時 31分に終了予定です。即決価格は15,433円に設定されています。現在431件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CANON PowerShot G15 パワーショット 純正革ケース付き 美品



商品をご覧いただき、ありがとうございます。

以下内容をご確認ください。



【商品説明】

・型番：PowerShot G15 パワーショット

・メーカー：Canon キャノン



【外観】

革ケースに入れていたので傷・剥げ等は無く

綺麗な状態です。

詳細は写真にてご確認ください。

※付属品は、写真に写っているものが全てです。

それ以外の物は付属しません。



⚫︎ソフトウエアは、canonのHPからダウンロードしてください。

canon.jp 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: キヤノン