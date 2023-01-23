『MASU FLOCKY DOLL MINI BAG pink【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 01時 09分に出品され04月14日 01時 09分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在490件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 夏頃にメルカリで購入しました。 最近あまり使ってないので出品

値下げはあまり考えてません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エムエーエスユー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ MASU

FLOCKY

DOLL

MINI

BAG

pink