『Ozzfest 98 オジー・オズボーン Tシャツ L【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 12時 54分に出品され04月22日 12時 54分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在433件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

このTシャツは、オジー・オズボーンのグラフィックプリントが特徴で、ファンにとってはコレクターズアイテムとしての価値があります。



【イベント】

Ozzfest 98の公式Tシャツであり、当時の音楽シーンを象徴するアイテムです。



【サイズと素材】

サイズはLで、一般的なTシャツ素材が使用されています。着心地も良く、普段使いにも適しています。



- デザイン: オジー・オズボーンのグラフィックプリント

- サイズ: L

- イベント名: Ozzfest 98

- 素材: 不明だが、一般的なTシャツ素材

- プリント色: オレンジと黒のコントラスト

- バンド名: オジー・オズボーン

- バックプリント: バンドのラインナップが記載されている



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Ozzfest

98

オジー・オズボーン

Tシャツ

L