『Panasonic 2022年 32型 テレビ VIERA TH-32J300【お歳暮】』はヤフオクでから03月24日 07時 45分に出品され03月24日 07時 45分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在854件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パナソニックPanasonic

VIERA TH-32J300

2022年製です。

番組録画用の外付けHDD1TBをお付けします。

付属品は本体の他、電源ケーブル、B-CASカード、リモコン、外付けHDDです。



サイズ

733x478x184 mm



不明な点は購入前に質問でよろしくお願いします。



人気シリーズ···VIERA 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 32～37インチ ブランド: パナソニック