『【オールシーズン使える1枚◎】adidasトレフォイル刺繍ロゴ古着ジャージ黒L【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 10時 17分に出品され03月14日 10時 17分に終了予定です。即決価格は3,900,000円に設定されています。現在901件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#古着屋CS



当店では他にもナイキ、ステューシー、カーハート、シュプリームなどストリートコーデはもちろん、1点モノやコラボ などアウター や ジャケットなど スウェット や パーカー をメインに メンズ からユニセックスで着ていただける商品、特にトラックジャケットを揃えております！

特にゆるっと着用できる大きめサイズがメインです。



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◼Brand



adidas



■ Size notation



sizeL

タグ表記身長175



■ Actual size（㎝）

・着丈 64

・身幅 55

・肩幅 52

・袖丈 59



■ Color



黒 ブラック



■ Meterial(素材)



ポリエステル100%



■購入元



ブランドリユース店

質屋・古物市場・ストア商品



■ Condition

あくまで『古着 』になりますが、比較的美品です。



ご理解いただけた方のみ、

ご購入宜しくお願い致します。





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【管理番号】249nc あ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: アディダスオリジナルス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【オールシーズン使える1枚◎】adidasトレフォイル刺繍ロゴ古着ジャージ黒L