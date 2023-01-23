『プラダトートバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 08時 07分に出品され03月19日 08時 07分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在740件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 １５年前以上にミラノで購入いたしました。

プラダのバックです。まだご使用いただけます。

写真にありますが、バック外側の底に汚れがあります。

ブランドバックは、使わない為、お譲りいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ プラダトートバッグ