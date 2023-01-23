『Theory ダブルフェイスリバーシブル コート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月13日 18時 42分に出品され04月13日 18時 42分に終了予定です。即決価格は10,475円に設定されています。現在13件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■ブランド

Theory セオリー



■状態

目立つ汚れや傷などないお品です✨



■カラー

グレー



■サイズ

表記 S（普段Mサイズくらいの方もゆったり着れます）

肩幅 42

身幅 52

袖丈 58.5

着丈 71



■参考価格

69,000円(税別)



■商品詳細・シーン

NEW.DIVIDE CLAIRENE.H

毛 90% カシミヤ 10% フード フーデットコート

軽くてシンプル、様々なお洋服と合わせやすいです

羽織り エレガントにもカジュアルにも活躍



■発送・梱包

折りたたんで梱包します。





⇧上記商品のご案内ですが、状態やサイズは素人での見立てと主観になります。used品の為、完璧な商品をお求めの方はご遠慮ください。大手リユースショップで購入したお品になりますので、着用回数などのご質問にはお答えできかねること含めてご了承ください



ここまでご覧いただきありがとうございます(^^)/

即購入歓迎です！

フォロー割、リピート割などのお値引き等記載もありますのでプロフィールご覧ください♪



11/1 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: セオリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Theory

ダブルフェイスリバーシブル

コート