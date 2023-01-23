『アディダス Yeezy Boost 350 V2 CINDER 箱無し【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月07日 15時 57分に出品され04月07日 15時 57分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在846件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アメリカで貰いました、一度も履いておりません



※他でも出すので突然消えることがあります







メインカラー...ブラック



モデル名...YEEZY



YEEZYモデル名...Boost350 V2 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ アディダス Yeezy

Boost

350

V2

CINDER

箱無し