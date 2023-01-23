『キティオタク様専用★ロベルタディカメリーノ★ハンドバッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 18時 36分に出品され03月05日 18時 36分に終了予定です。即決価格は58,500円に設定されています。現在550件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ロベルタディカメリーノのハンドバッグを販売いたします。

新品未使用品です。



こちらの商品はロベルタディカメリーノとのライセンス契約に基づき、スタイル・インデックス㈱が企画し、中国で制作された物です。



色はブラウンでシックなバッグです。

秋・冬ものバッグとしていかがでしょうか？

サイズは縦15✖横24✖マチ4センチ位です。

このままお使い頂いたり、セカンドバッグとしてお使い頂けます。

またバッグの持ち手の一方を外せばバッグに取り付ける事も出来ます。

ポーチとしてもお使い頂けます。



自宅保管商品とご理解の上ご購入をお願い致します。



カラー...ベージュ



カラー...ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ロベルタディカメリーノ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ キティオタク様専用★ロベルタディカメリーノ★ハンドバッグ