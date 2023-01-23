『【新品】スノーピーク Natural Warm Stretch Cardigan【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 15時 11分に出品され03月29日 15時 11分に終了予定です。即決価格は9,737円に設定されています。現在945件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 価格交渉は希望価格を提示してください。

私が出品しているアイテムと相性がいいと思うのでチェックしてみてください。

#まる出品



スノーピークのカーディガン、色はエクリュ、サイズLです。

寸法は大体以下の通りです。

肩幅···50cm

身幅···55cm

袖丈···64cm

着丈···73cm



質問等あれば気軽にコメントください。

まとめ買い大歓迎です。

よろしくお願いします！



【デザイン】

このアイボリーのキルティングジャケットは、シンプルで洗練されたデザインが特徴です。ボタン付きのVネックスタイルは、カジュアルなシーンにもフォーマルなシーンにも適しています。



【素材】

高品質なキルティング素材を使用しており、保温性が高く、快適な着心地を提供します。寒い季節にぴったりのアイテムです。



【ブランド】

snow peakのロゴが特徴的で、スタイルと機能性を兼ね備えたアイテムです。



- 色: アイボリー

- 素材: キルティング

- デザイン: ボタン付き、Vネック

- ブランド: snow peak

- サイズ: L



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: スノーピーク

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【新品】スノーピーク

Natural

Warm

Stretch

Cardigan